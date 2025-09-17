Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
LaSpezia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniEx operaio GknTommaso BazzaniBalena Livorno
Acquista il giornale
CronacaNasconde un chilo di hashish in casa tra i panni sporchi, arrestato 51enne
17 set 2025
MARCO MAGI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. Nasconde un chilo di hashish in casa tra i panni sporchi, arrestato 51enne

Nasconde un chilo di hashish in casa tra i panni sporchi, arrestato 51enne

I carabinieri lo fermano in strada con addosso della droga. Il giudice dispone l'obbligo di presentazione

I panetti di hashish sequestrati dai carabinieri

I panetti di hashish sequestrati dai carabinieri

Sarzana, 17 settembre 2025 – Ha in casa quasi un chilogrammo di hashish suddivisi in panetti, per questo un 51enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Sarzana, dai carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sarzana, impegnati in un servizio di osservazione e controllo del territorio. Si tratta di uomo di origine marocchina, residente regolarmente nel territorio di Sarzana, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato nei pressi della propria abitazione e trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 4,5 grammi di cocaina, occultati sulla persona. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, nascosti all’interno di un cesto per la biancheria sporca, ulteriori 981,5 grammi di hashish suddivisi in 10 panetti. Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato materiale utile al confezionamento delle dosi destinate all’attività di spaccio. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari, per poi comparire stamani in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima, nel corso del quale il giudice, ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata