L’impianto spento in gran segreto: Velox in posizione non a norma, è intervenuta la Polizia stradale

Sarzana, 20 settembre 2025 – Spento e quindi non più operativo, da oltre un mese, uno degli impianti autovelox situati su viale XXV aprile. A renderlo noto è stato, con una lettera al giornale, un cittadino sarzanese che in passato era stato sanzionato per aver ecceduto il limite di velocità massima di percorrenza del vialone, fissato notoriamente a 70 kilometri orari.

La strumentazione – si apprende quindi quasi per caso – è stata definita irregolare a seguito di un sopralluogo effettuato nel mese di luglio dalla Polizia stradale che ha chiarito che il velox collocato al km 4+176, in pratica all’altezza dell’autolavaggio Tequila, in direzione Marinella, non sarebbe conforme alla normativa vigente. Il rilevatore elettronico sottoposto a verifica, “dal momento che circa 750 metri prima del dispositivo vi è intersezione con via Alta (provenienza SS Aurelia) ed a circa 650 metri è presente un’ulteriore intersezione con via Alta (direzione Ameglia), entrambe sottoposte a limite di velocità di 50 Km/h, non assicura a tutti gli utenti l’obbligo dell’indicazione della velocità massima consentita alla distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo”.

La relazione redatta dal comandante della Polstrada, Emanuele Gioele Facioni, datata 10 luglio, è stata poi trasmessa e recepita dal comandante della polizia locale Ilaria Benassi, che ha disposto, a decorrere dal 5 agosto, lo spegnimento del rilevatore elettronico della velocità in attesa dell’adeguamento dello stesso alla normativa vigente da parte della società Labconsulenze. “In particolare – scrive la comandante Ilaria Benassi – verrà collocato un cartello indicante il limite di velocità di 70 km/h in direzione Sarzana in corrispondenza con l’intersezione con via Pretura e verranno rimossi i segnali di preavviso in direzione Marinella e l’utilizzo del dispositivo in modalità monodirezionale in Sarzana”.

Per avere qualche informazione in più sull’irregolarità del velox in questione ci siamo rivolti all’assessore alla sicurezza e alla polizia locale del Comune di Sarzana. “Ci atteniamo alle regolare e le vogliamo rispettare – spiega l’assessore Stefano Torri –. Essendo stato riscontrato che la distanza minima tra la segnalazione del limite di velocità e l’apparecchio non era rispettata abbiamo provveduto a spegnere il rilevatore e, a partire dalla data di spegnimento, non saranno più emesse sanzioni. Il limite da rispettare, chiaramente, resta quello dei 70 km all’ora come stabilito da Anas, proprietario del tratto stradale”.

Perché quindi la mancata comunicazione pubblica, ai cittadini, dello spegnimento del rilevatore? “Non lo abbiamo comunicato non certo per nascondere la cosa – prosegue l’assessore Stefano Torri -ma come deterrente per la sicurezza stradale. Non si tratta neppure di voler fare cassa: quelle apparecchiature sono poste su una strada di proprietà della provincia e quindi la metà dei proventi delle sanzioni sono sempre afferite alla provincia stessa.

Non pensiamo che quello dei velox sia lo strumento ideale per incentivare la sicurezza, ma la velocità va rispettata. Allo stesso tempo abbiamo investito sul territorio per controllare revisioni e assicurazioni”.

Elena Sacchelli