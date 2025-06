Arriva ’Aspettando Teatrika’. Dal thriller al classico ’Cirano’. In scena gli allievi degli Evasi

Quattro spettacoli a ingresso libero, tra domani a lunedì, nell’ambito della rassegna “Aspettando Teatrika” di cui saranno protagonisti gli allievi che hanno seguito i corsi di recitazione teatrale amatoriale della Compagnia degli Evasi. Il titolo richiama non a caso il festival teatrale nazionale a concorso a cui gli Evasi stanno lavorando: la 18ª edizione è in programma dal 27 giugno al 5 luglio. Nel frattempo, sarà possibile godere dei quattro spettacoli nell’area verde del centro sociale comunale di Colombiera, in via Carbonara (in caso di pioggia nella sala convegni adiacente): 500 posti a sedere, a ingresso gratuito senza prenotazione, tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30 (info 335 8254436).

Domani sera andrà in scena “Sciatòlafit” diretto da Alessandro Vanello, "un intrigante e divertente thriller ambientato in un circo, scritto dagli attori stessi"; sul palcoscenico Clara Giannarelli, Fabiola Bianchi, Maria Grazia Vanelli, Eleonora Vecchione, Shara Ginepri, Jean Franck Castellotti, Giuseppe Tonini, Daniele della Peruta, Federico Pucci e Massimiliano “Pigo” Pigoni. Giovedì verrà messo in scena “Albergo a ore” scritto da Marco Balma con la regia di Simone Tonelli, in scena gli allievi Roberta Condotti, Sara Ceresini, Malena Gutierrez, Susanna Sturlese, Gabriele Ermacora, Giulia Pappalardo, Laura Cappagli, Marco Trapani, Danilo Puce, Silvana Zeppetella, Caterina Silvestri, Anna Maggi. Domenica “Cirano” (nella foto) di Edmond Rostand, con gli allievi diretti da Marco Balma, protagonisti Francesca Bernardi, Fiorella Cavallini, Stefano De Angelis, Sara Ferrari, Anna Grignolio, Rosa Anna Ianni, Federico Marconi, Rosalia Parenti, Laura Rossi e con la partecipazione di Nicoletta Croxatto e Balma stesso.

La rassegna chiuderà lunedì 23 con “E’solo un monologo” liberamente tratto dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” con la bellissima ed emozionante regia corale di Simone Tonelli, con gli allievi Alessandro Amati, Alice Bellando, Angela Taranto, Annalisa Grammatica, Camilla Benincasa, Cristiana Tivegna, Eleonora Zilioli, Fabio Pasquali, Gabriele Ermacora, Giorgio Monfroni, Laura Cappagli, Laura Paganini, Luca Mastrosimone, Marta Rovinalti, Matteo Barreca, Massimo Marasco, Miriam Sciacchitano, Miriam Paleari, Morena Miglionico, Nicholas Pesci, Riccardo Tramontano, Silvana Zeppetella, Simona Biagi, Simona Panattoni, Stefania Marnio.