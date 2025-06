Gli allievi degli Evasi al Dialma Ruggiero con il ’Cirano’ di Rostand

Con il ‘Cirano’ di Edmond Rostand si concludono gli spettacoli di fine corso di recitazione condotti dalla Compagnia degli Evasi. Stasera, alle 21, al Dialma Ruggiero di Fossitermi, in scena gli allievi del regista Marco Balma, che ha curato l’adattamento, e ne sarà il protagonista: Francesca Bernardi, Fiorella Cavallini, Stefano De Angelis, Sara Ferrari, Anna Grignolio, Rosa Anna Ianni, Federico Marconi, Rosalia Parenti, Laura Rossi e con la partecipazione di Nicoletta Croxatto nella parte del Conte De Guiche. "Il personaggio di Cirano mi ha sempre attirato – racconta Balma – perché incarna una serie di qualità che purtroppo ad oggi sono sempre meno protagoniste. La sincerità, la rettitudine, la verità, l’onore, quello vero, non quello che conosciamo ormai solo come parola abusata nelle fiction sulla mafia, sembrano concetti perduti nelle pieghe dei social che le hanno ormai seppellite. Tra i giovani suonano addirittura ridicole o al minimo vetuste. La lealtà è forse la qualità che più di tutti vorrei che trasparisse dal mio Cirano, che attraverso una regia minimale, senza alcuna scenografia intende mettere in evidenza la necessità di tornare, almeno per l’ora e venti dello spettacolo, a riflettere su quanto in fondo sia semplice essere semplici, e soprattutto, veri". Cirano è un personaggio commovente proprio perché è trasparente, non ha maschere non ha filtri. "Va fiero anche dei suoi difetti, perché lo caratterizzano, lo rendono unico. E in un mondo globalizzato, uniformato, dove si deve appartenere per forza ad un branco, dove molto spesso ci si deve annullare per essere accettati, il suo coraggio nel rimanere sempre fedele ai suoi principi, può veramente insegnarci qualcosa. I miei ragazzi hanno lavorato moltissimo, ed io con loro nei panni del protagonista, e lo abbiamo fatto con l’umiltà e la dedizione che è sempre richiesta se si vuole ottenere un buon risultato". Info e prenotazioni al 335 8254436. m. magi