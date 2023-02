Prato contro la capolista Brando: "Crediamoci"

Si riparte dal 32’, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Oggi pomeriggio alle 14.30 il Prato ospiterà al Lungobisenzio la capolista Giana Erminio per concludere la gara sospesa attorno alla mezz’ora del primo tempo due domeniche fa a causa di un infortunio del direttore di gara. Ai biancazzurri i punti, guardando la classifica, servono come il pane per uscire dalla zona play out del girone D di serie D, ma anche la Giana non può fare sconti perchè ha la Pistoiese con il fiato sul collo.

"E’ una partita che vogliamo cercare di vincere per proseguire sul cammino intrapreso a Lodi, grazie alla bella vittoria col Fanfulla – commenta Lucio Brando, allenatore del Prato, che sarà squalificato e seguirà il match dalla tribuna come aveva iniziato a fare anche due domeniche fa –. Nonostante i risultati negativi abbiamo sempre creato e giocato bene, anche nelle gare che alla fine non ci hanno sorriso. Ci sono alcuni problem di organico per acciacchi, ma l’obiettivo è quello di fare risultato". Infermeria stracolma per i biancazzurri. Mancheranno sicuramente Cela, Ciccone, Mobilio, Giuffrida e Frugoli. Da considerare, inoltre, che anche Colombini, Nicoli, Trovade e Petronelli non sono al top della forma. Probabile che il Prato si schieri con un 4-3-2-1. Bertini in porta. Difesa a Quattro composta da Nizzoli (o Campaner), Angeli, Sciannamè e Bassano. A centrocampo I tre dovrebbero essere Aprili, Soldani e Ba, mentre dietro l’unica punta avanzata Diallo agiranno Kouassi e Trovade.

L.M.