Elena Guarducci fa la mossa giusta

E’ ormai da tempo una delle promesse più fulgide del judo italiano: a poco più di vent’anni, continua a far parlare di sé per i risultati ottenuti sul tatami. E proprio qualche giorno fa, Elena Guarducci ha sostenuto un allenamento con il gruppo sportivo dei carabinieri.

Possono entrare a farvi parte, dopo esser stati selezionati, i migliori atleti d’Italia. Un modo per consentire ai più bravi di poter continuare ad allenarsi e a migliorare per Mondiali ed Olimpiadi, senza preoccupazioni di carattere economico (soprattutto in sport poco remunerativi). Già in passato, alcune forze armate avevano espresso a quanto pare interesse in merito alla prospettiva di avere nelle rispettive sezioni sportive la giovane di Prato in forza all’Akiyama Settimo Torinese (pur allenandosi con il Kyu Shin Ryu Prato).

Che può sin qui tracciare un bilancio più che positivo della propria stagione: solo per restare agli ultimi mesi, ha infatti conquistato una medaglia di bronzo ad Ostia nell’ambito della Coppa Italia A1, senza dimenticare il titolo di vice-campionessa italiana conquistato ad Ancona nell’ambito del campionato nazionale universitario. Anche se il risultato più soddisfacente lo ha ottenuto lo scorso marzo ed è rappresentato dalla medaglia d’argento ottenuta a Riga, nell’ambito della "European Cup".

Elena sta insomma confermando anche tra i "senior" i piazzamenti di vertice che avevano costellato il suo "cursus honorum" nelle categorie giovanili, nelle scorse stagioni. La sportiva pratese aveva peraltro avuto un paio di mesi fa la possibilità di allenarsi con un maestro d’eccezione nel corso di uno stage tenutosi a Massa Marittima: il "docente" in questione era Ole Bischof, quarantaseienne judoka tedesco medaglia d’oro nella categoria "81 kg" alle Olimpiadi di Pechino 2008 e medaglia d’argento a quelle successive di Londra 2012. E chissà che, di questo passo e soprattutto dopo l’ultima sessione di allenamento, non possa concretizzarsi per lei l’ingresso nei corpi sportivi.

Giovanni Fiorentino