Calcio, una maglia che parla di Prato. Svelata in mezzo ai monumenti

Prato, 21 agosto 2025 – Con un video girato in due luoghi iconici della città come piazza del Duomo e il Castello dell’Imperatore, l’Ac Prato ha svelato nella giornata di ieri la maglia da gioco che vestirà per le partite casalinghe della stagione 2025/26. La casacca, di un azzurro vivace con tinte più scure, vuole celebrare la storia di Prato e della società laniera. Non a caso, stilizzati compaiono la Cattedrale di Santo Stefano (e il pulpito esterno, opera di Donatello e Michelozzo), le mura del Castello dell’Imperatore e il fiordaliso.

“117 anni di storia. Una città, una maglia. In onore di Prato e delle sue bellezze senza tempo, presentiamo l’Home Kit AC Prato 25/26, un’edizione speciale che celebra la nostra città e i suoi 117 anni di storia calcistica - ha scritto il club sui propri canali social - Un vero masterpièce: la maglia che unisce arte, cultura e passione biancazzurra, dedicata a Prato, la città d’arte nascosta“. E ancora: “Una maglia che racconta una città. L’Home Kit AC Prato 25/26 nasce per celebrare i 117 anni di storia biancazzurra e rendere omaggio alle radici della nostra città. Un design unico, che intreccia tradizione e modernità, trasformando la nostra maglia in un vero simbolo di orgoglio pratese“. In bella vista lo sponsor Alpha General Contractor, l’azienda di cui è amministratore unico la presidente Asmaa Gacem, mentre lo sponsor tecnico è di nuovo Mizuno. La scelta dei quattro modelli utilizzati per il lancio della casacca non è casuale.

Nelle immagini compare il portiere Gian Marco Fantoni, grande protagonista del passato campionato, che si appresta ad affrontare la seconda stagione con i lanieri, andando a indossare una casacca rosa e una verde. E poi ancora un altro confermato come il centrocampista Francesco Limberti, prodotto del vivaio biancazzurro e alla terza annata nel giro della prima squadra, e due pezzi pregiati della campagna acquisti come Giacomo Risaliti, pratese doc e già leader della nuova squadra che sta prendendo forma, e Damiano Rinaldini, il trequartista appena annunciato dalla società laniera, di ritorno nel club dove ha affrontato il percorso giovanile.

Le prime reazioni dei tifosi sono state estremamente positive: sia lo stile della maglia che il messaggio che essa vuole trasmettere stano convincendo non poco il popolo biancazzurro, che adesso attende con ansia il lancio della campagna abbonamenti.

Francesco Bocchini