Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Sport
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
SportSerie C, il Volley Prato conferma il capitano Mattia Civinini
19 ago 2025
GIOVANNI FIORENTINO
Sport
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Prato
  3. Sport
  4. Serie C, il Volley Prato conferma il capitano Mattia Civinini

Serie C, il Volley Prato conferma il capitano Mattia Civinini

Mattia Civinini continuerà a difendere i colori del Volley Prato anche nella Serie C 2025/26: lo ha fatto sapere la società, ufficializzando il rinnovo del giocatore

Mattia Civinini

Mattia Civinini

Prato, 19 agosto 2025 – Mattia Civinini farà parte della rosa del Volley Prato anche per la stagione che prenderà il via nelle prossime settimane. E' stato il club a darne notizia nelle scorse ore, ufficializzando la conferma dello schiacciatore pratese, capitano della prima squadra, in vista del campionato di Serie C 2025/26. Classe 2001, ha giocato da libero, attaccante ed opposto. “Energia, determinazione e passione. Tre qualità che fanno di Mattia un trascinatore – si legge nella nota del club - non potevamo che iniziare la presentazione del roster della nostra prima squadra, che affronterà il campionato regionale di Serie C 2025/26, se non partendo dal nostro capitano”. Il campionato prenderà il via il prossimo 5 ottobre e vedrà gli uomini di coach Novelli affrontare Firenze Volley, Cortona Volley, Volley Fucecchio, Firenze Ovest, Pol. Remo Masi, Colley Volley, Folgore San Miniato, Invicta Volley Grosseto, Gs Vvf Tomei Livorno, Torretta Volley Livorno, Turris Pisa, Pallavolo Cascina e Migliarino Volley.

G.F.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata