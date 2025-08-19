Serie C, il Volley Prato conferma il capitano Mattia Civinini

Prato, 19 agosto 2025 – Mattia Civinini farà parte della rosa del Volley Prato anche per la stagione che prenderà il via nelle prossime settimane. E' stato il club a darne notizia nelle scorse ore, ufficializzando la conferma dello schiacciatore pratese, capitano della prima squadra, in vista del campionato di Serie C 2025/26. Classe 2001, ha giocato da libero, attaccante ed opposto. “Energia, determinazione e passione. Tre qualità che fanno di Mattia un trascinatore – si legge nella nota del club - non potevamo che iniziare la presentazione del roster della nostra prima squadra, che affronterà il campionato regionale di Serie C 2025/26, se non partendo dal nostro capitano”. Il campionato prenderà il via il prossimo 5 ottobre e vedrà gli uomini di coach Novelli affrontare Firenze Volley, Cortona Volley, Volley Fucecchio, Firenze Ovest, Pol. Remo Masi, Colley Volley, Folgore San Miniato, Invicta Volley Grosseto, Gs Vvf Tomei Livorno, Torretta Volley Livorno, Turris Pisa, Pallavolo Cascina e Migliarino Volley.

G.F.