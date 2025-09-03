Vittoria di Leonardo Paez. È il re del Plan de Corones

L’ex iridato colombiano Leonardo Paez atletra di punta del Team Soudal di Montemurlo ha fatto ancora festa sul podio della vetta del Plan de Corones, confermandosi il re del Kronplatz King Marathon, in quanto si tratta del quarto successo consecutivo in questa prestigiosa manifestazione. Altra protagonista ammirata e brillante Chiara Gualandi che ha conquistato il terzo posto femminile Gualandi incanta al terzo posto femminile. La prova del campione colombiano è stata da manuale. È partito deciso sino dalla prime rampe, ma una foratura a metà gara lo ha fatto scivolare di oltre quattro minuti indietro rispetto ai primi. Con la consueta determinazione, Paez ha allora iniziato la rimonta degli avversari, riconquistando la testa della corsa e volando verso un nuovo trionfo sui trail del Bike Park Kronplatz. Un banco di prova importante per lui in vista del Campionato del Mondo. Un podio da regina anche per Chiara Gualandi, ventitreenne di Pavullo nel Frignano alla sua prima esperienza in questa gara. Ha gareggiato con la maturità di una veterana, gestendo con intelligenza e forza una gara impegnativa e conquistando un meritatissimo terzo posto. Buone prestazioni, infine anche per Alessio Trabalza che ha concluso in settima posizione come nel 2024 e Agostinelli che invece ha chiuso la gara in nona posizione.

Antonio Mannori