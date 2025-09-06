Verso l’8 settembre. Ecco i testimoni del rito. Sono ‘ fari’ nel sociale

I testimoni dell’Ostensione della Sacra Cintola mariana dell’8 settembre sono tre donne e un uomo impegnati nel mondo della scuola, del sociale e delle attività educative: Renza Sanesi, presidente della Fondazione Opera Santa Rita; Mario Battiato, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Gandhi; Giuliana Pirone, dirigente scolastico dell’istituto Marco Polo e Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

La scelta dei testimoni del rito da parte di Diocesi di Prato e Comune è stata guidata dalla volontà di valorizzare, in una fase storica di incertezza, le forze positive della società civile che con il proprio lavoro contribuiscono all’arricchimento del presente e alla costruzione del futuro della comunità pratese. Particolare attenzione è stata riservata al sociale, come cura dell’altro, e all’educazione, come investimento nella crescita della società. "La scelta dei testimoni da parte di Diocesi e Comune non è stata casuale: sono stati seguiti criteri che guardano alle istanze vive della società civile – ha dichiarato il commissario straordinario Claudio Sammartino –. Abbiamo scelto di valorizzare l’impegno di realtà e iniziative sociali, di solidarietà ed educative e il valore della cultura come strumento di prevenzione e di crescita di una società propagato dalla scuola. In questo senso – ha concluso il commissario – apprezzo il dibattito che si svolge sugli organi di informazione in questi giorni tra gli esponenti della società civile, del mondo produttivo, del lavoro e di altri organismi e corpi intermedi. Sottolineo, infine, il significato simbolico assunto dalla presenza di tre donne sui quattro testimoni di un rito che da secoli affida Prato alla protezione di Maria".

Renza Sanesi è la presidente della Fondazione Opera Santa Rita, che affonda le sue radici nel 1934, quando Virginia Frosini fondò l’Istituto Santa Rita. Una realtà che a distanza di 91 anni è cresciuta assistendo annualmente più di mille ospiti e occupandosi di assistenza ai più fragili, dai minori alle persone con disabilità.

Mario Battiato è il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Gandhi e presidente di Rispo, la Rete dei Dirigenti Scolastici. Nel 2024 è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per aver tradotto la Costituzione nella Comunicazione Aumentativa Alternativa, importante strumento di supporto alle persone con difficoltà di linguaggio.

Giuliana Pirone è la dirigente scolastica dell’Istituto Marco Polo, plesso dove gli alunni stranieri rappresentano oltre il 70% della popolazione studentesca complessiva. Per questo viene considerato un vero e proprio laboratorio di integrazione tra culture diverse e una sfida continua per la costruzione, sin dai banchi di scuola, di un paradigma di valori fortemente improntato all’inclusione.

Diana Toccafondi è la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, impegnata nel sostenere attivamente il benessere della comunità di Prato. La Fondazione si prende cura del futuro dei giovani attraverso progetti mirati a combattere il disagio giovanile, la dispersione e l’abbandono scolastico, che a Prato è stato calcolato attestarsi su percentuali che superano il 40% nel biennio delle superiori.