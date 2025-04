Un po’ ‘n Poggio show. Grande successo della ecocamminata 2.578 sudati e contenti

Un successo di partecipazione che conferma la forza di una formula organizzativa ormai collaudata: è questo il bilancio entusiastico della 26ª edizione di Un po’ ‘n Poggio, la camminata ecologica promossa dall’Associazione podistica Croce d’Oro di Prato. Grande festa domenica con il ritrovo tradizionale in piazza Mercatale. Negli anni questa manifestazione è cresciuta fino a raggiungere numeri da record, con oltre 3.000 partecipanti realmente presenti sul percorso, nonostante le iscrizioni ufficiali fossero state chiuse al raggiungimento di quota 2.500. Un entusiasmo contagioso che ha spinto molti a partecipare comunque, incamminandosi tra i sentieri pedecollinari che abbracciano la città.

Elemento distintivo della manifestazione è l’attenzione all’ambiente, filo conduttore che unisce gli amanti delle camminate, della condivisione e dei ristori sempre abbondanti e curati, vera e propria firma dell’organizzazione. La camminata si è snodata su percorsi di 6, 12 e 15 chilometri, resi ancora più piacevoli da un clima quasi estivo che ha scaldato Prato e accompagnato i partecipanti fino al traguardo, dove ad attenderli c’era una grande festa, fatta di convivialità e sorrisi. Un’edizione memorabile, dunque, anche grazie al supporto logistico e fotografico offerto dalla Ets Regalami un sorriso, da anni al fianco degli eventi che fanno bene al territorio e al cuore. Sono stati per la precisione duemilacinquecento-settantotto i partecipanti. La manifestazione che fa parte della vetrina di eventi sportivo-turistici "PratoRace - 0574temPOdisport", ha visto come gruppo più numeroso quello della Palestra Time Out con ben 239 iscritti a cui è stato consegnato il premio ’Gualtiero Ciofi e Giuseppe Badiani’, al secondo posto il Gruppo Battiston Fitness con 175 al via e terzi I Lanieri con 73 partecipanti a seguire Paperino Trekking, Quelli del Fabbricone, Trekking Lovers Prato, 29 Martiri Figline, Polisportiva Aurora, Banda dei Malandrini, Gruppo Manteco; da fuori regione l’Aurora Trevignano da Venezia Prato Nord, Le Lumache, Gp Polizia Municipale, Jolly Runners, Amici di Nik, Circolo Rodolfo Boschi.