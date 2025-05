Ricco imprenditore nel mirino della badante. Patrimonio a rischio, scoperto il raggiro

Prato, 17 maggio 2025 – Si è approfittata delle sue crescenti difficoltà cognitive per provare ad entrare in possesso dell’ingente patrimonio, fatto di quote societarie, proprietà immobiliari e cospicue liquidità, ma il raggiro è stato scoperto in tempo dagli uomini della Procura di Prato.

A finire nei guai è stata una badante di origine georgiana, 62 anni, raggiunta da una misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, su richiesta della Procura, con l'accusa di circonvenzione di incapace. La donna assisteva un facoltoso imprenditore pratese 93enne ed è stata sottoposta al divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lui frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri e il divieto di qualsiasi forma di comunicazione con l'anziano assistito. Il provvedimento prevede inoltre che il rispetto della misura venga garantito attraverso un sistema di controllo elettronico, applicato sia all'indagata che alla persona offesa.

Secondo l’accusa, la donna avrebbe approfittato delle condizioni cognitive dell’anziano, definite gravi ormai da un anno, per provare a mettere le mani sulle partecipazioni societarie, liquidità ingenti e numerose proprietà immobiliari di cui il 93enne è in possesso. La Procura ritiene che la donna, approfittando della convivenza dovuta al rapporto di lavoro, stesse tentando di gestire - e potenzialmente compromettere - il vasto patrimonio.

L'intervento tempestivo della magistratura ha evitato che il patrimonio fosse dilapidato, secondo quanto si legge nel comunicato della Procura. La donna era stata invitata a rendere interrogatorio prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare, ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere, rilasciando solo spontanee dichiarazioni.