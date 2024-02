Tragedia al cantiere dell’Esselunga: rinviate le sfilate del Capodanno cinese

Prato, 16 febbraio 2024 – L'evento, in accordo con il Consolato della Repubblica Popolare Cinese, è stato rimandato alla prossima settimana in rispetto del lutto regionale proclamato per domani dalla Regione Toscana per il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto stamani in un cantiere edile in via Mariti a Firenze, in cui hanno perso la vita tre operai.

Rimangono confermati gli orari e i luoghi delle sfilate del dragone, nella zona industriale sabato e da piazza della Gualchierina a piazza Santa Maria delle Carceri domenica. Domani la bandiera del Comune di Prato sul Palazzo comunale sarà issata a mezz'asta.