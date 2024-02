Crollo a Firenze, al lavoro nel cantiere Esselunga c’erano 30 ditte in subappalto

Firenze, 16 febbraio 2024 – Una delle tragedie sul lavoro più gravi degli ultimi anni in Italia. Il crollo della trave in via Mariti a Firenze è un caso nazionale e i sindacati sono già sul piede di guerra.

In base a quanto appreso, l'impresa esecutrice dei lavori nel cantiere dove c'è stato il crollo con vittime e feriti risulta l'Aep Attività Edilizie Pavesi srl, con sede a Pieve del Cairo (Pavia). Tuttavia, riportano gli stessi sindacati, la costruzione del nuovo supermercato Esselunga sta impegnando oltre 30 aziende in subappalto. La società committente dei lavori risulta La Villata spa (Rpt: La Villata spa), Immobiliare di investimento e sviluppo, con sede a Milano.

Come si può ricavare dal cartello esposto ai limiti del cantiere, i tecnici che si occupano dei lavori sono numerosi professionisti, in prevalenza dell'area fiorentina. La direzione dei lavori è dello studio Gurrieri Associati di Firenze. La progettazione architettonica è dell'architetto Fabio Nonis di Milano.