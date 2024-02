Crollo nel cantiere del supermercato a Firenze, proclamato il lutto regionale

Firenze, 16 febbraio 2024 – «Con profondo dolore, esprimo le condoglianze a nome di tutta la Toscana alle famiglie delle vittime dell'incidente nel cantiere in Toscana. Ho proclamato il lutto regionale per la giornata di domani per stringerci tutti al dolore delle famiglie. Un sincero ringraziamento alle forze dell'ordine e a tutti i soccorritori per il loro straordinario impegno». Lo fa sapere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Intanto il bilancio della tragedia al cantiere è di tre morti, tre feriti e due dispersi. Il dramma è avvenuto nella zona nord della città. A quell'ora l'area è molto trafficata ma improvvisamente un rumore secco, seguito da un grande boato fa subito capire che è accaduto qualcosa di grave.

Secondo una prima ricostruzione, una delle grandi travi portanti del tetto sarebbe caduta sopra il solaio. L'effetto domino è immediato: cadono calcinacci ovunque e muri di contenimento. Alcuni residenti e cittadini di passaggio, si girano verso il cantiere e diventano, loro malgrado, spettatori increduli del crollo.

La gravità dell'incidente è annunciata dal rumore delle sirene che squarciano l'aria. Sono i soccorsi che arrivano veloci uno dietro l'altro: ambulanze, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polizia locale. Tra le prime figure istituzionali ad accorrere, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che parla di "drammatica tragedia. Il sindaco della Dario Nardella, che in questi giorni e' impegnato in una missione istituzionale in Israele e Palestina annuncia il rientro immediato in Italia, affidando ai social il suo pensiero: "Dolore e sgomento per la tragedia".

Tra i tanti, tantissimi messaggi, anche quello della premier Giorgia Meloni impegnata a Gioia Tauro per la firma dell'accordo con la Regione Calabria sui fondi di sviluppo e coesione: "A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze". "Seguo con apprensione l'evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più' sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia".