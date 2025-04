Strategie e difesa: i volontari della Vab insegnano

Progettare spazi verdi significa anche conoscere il proprio territorio e tutelarlo dai pericoli. Fabiano Bindi, volontario della Vab, ci ha spiegato che un incendio è causato dall’azione combinata di tre elementi (triangolo del fuoco): combustibile, ossigeno, innesco. Dobbiamo evitare gli inneschi che possiamo causare tramite le sigarette buttate nell’erba secca, oppure con una scintilla di un barbecue.

Dopo un incendio, il territorio torna ad essere sano dopo 20/30 anni. Fabiano ha anche spiegato come progettare uno spazio verde che tuteli le case dagli incendi e come bisogna comportarsi in caso di allerta meteo. Bindi quali sono le norme da osservare per tutelare uno spazio verde? "Bisogna conoscere il livello di rischio della zona ed agire di conseguenza".

Quali tipi di arredo da esterni permettono una maggiore accessibilità? "Molto importanti sono strade ampie con manto stradale buono per permettere l’accesso dei mezzi di soccorso. Da non dimenticare sono le rampe e giochi adeguati a tutti".

Alla luce del cambiamento climatico quali sono le indicazioni affinché il nostro parco risulti sicuro? "Bisogna individuare una zona non a rischio e progettare un parco con zone rialzate. Importante è la manutenzione del verde e, contro gli incendi, privilegiare alberi di latifoglie".