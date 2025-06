Ancora una spaccata nella notte a Prato: punto Estra- Alia nel mirino dei ladri

Prato, 19 giugno 2025 – Spaccata nella notte in via San Giorgio: preso di mira dai ladri il punto Estra- Alia per i servizi ai cittadini. Ignoti hanno puntato l'attenzione sui locali nella zona del Serraglio a poche centinaia di metri da piazza Mercatale per cercare il colpo. Il punto Estra- Alia serve per informazioni, consegna materiale per la raccolta differenziata e per pagare bollette di Estra e tariffe Tari. I pagamenti avvengono solo con carte di credito e non con contanti. L'ultima spaccata in centro era avvenuta pochi giorni fa, non distante, al negozio Cassetti, in via Garibaldi.

Dalle prime ricostruzioni e testimonianze emerge che il ladro dopo aver spaccato la vetrina con un tombino ha cercato di rubare una bicicletta elettrica che era esposta all'interno. Il rumore ha allertato alcuni residenti che hanno dato l'allarme. Il tempestivo intervento di una volante ha permesso di bloccare il ladro.