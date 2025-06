Sfondano le vetrine di una gioielleria a caccia di Rolex. Ladri messi in fuga dall’allarme

Prato, 9 giugno 2025 – Ancora un assalto nella gioielleria Cassetti in via Garibaldi a Prato. Già l’anno scorso i ladri avevano sottratto dallo stesso negozio alcuni orologi di lusso, ma questa volta non sono riusciti nell’intento criminale. Nella notte tra l’8 e il 9 giugno, infatti, i malviventi hanno sfondato le vetrine del negozio utilizzando un’auto come “ariete”, ma sono stati messi in fuga dall’allarme che è tempestivamente scattato.

Tentato furto nella gioielleria Cassetti a Prato, danni ingenti dopo che i ladri hanno sfondato le vetrine con un'auto (Foto Attalmi)

Sul caso indaga la polizia che ha fatto immediatamente partire le indagini per rintracciare i responsabili. Ingenti i danni subiti della gioielleria che, appunto, era già stata presa di mira dai ladri a dicembre dell’anno scorso. Secondo le prime informazioni l’auto usata, in entrambi i casi, sia una Fiat Panda.