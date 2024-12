Spaccata nella notte da Cassetti, sale l’allarme tra i commercianti

Prato, 6 dicembre 2024 – Spaccata nella notte nel negozio Cassetti nella centralissima via Garibaldi a due passi da piazza Mercatale.

Il negozio, che è anche rivenditore Rolex, è uno dei più famosi della città e particolarmente conosciuto non solo a Prato. Due orologi sono stati portati via dai banditi. Già in prima mattinata la notizia si è diffusa nel cuore della città e tra i commercianti. L'altra notte sempre in quella zona altri due negozi erano stati presi di mira, la gelateria Sottozero di piazza Mercatale e il bar Nando's di via Garibaldi, anche in questi casi spaccate e danni.

Non è la prima volta che il negozio subisce un furto: era già successo nel 2019.