Un’altra notte di spaccate. Nel mirino bar e gelateria: "E’ stato lo stesso balordo"

Prima il tentativo di spaccata al bar Nando’s di via Garibaldi, poi quello alla gelateria Sottozero di piazza Mercatale. E’ stata un’altra notte di spaccate, quella fra domenica e lunedì, in centro di Prato. Le solite vetrine spaccate con un tombino e poi il tentativo di infilarsi all’interno degli esercizi commerciali per rubare, al massimo, il fondo cassa o qualche bibita. Potrebbe trattarsi della stessa persona, o più d’una, che prima ha tentato da una parte e poi dall’altra. Di sicuro, sono sbandati a caccia di pochi spiccioli per comprare la dose di droga.

"E’ la seconda volta in pochi mesi – commenta Ferdinando Doti, titolare di Nando’s, il bar di via Garibaldi all’angolo con via dei Tintori – Sono stati avvertito verso le sei di mattina da un mio cliente che passando da qui ha notato la vetrata spaccata". Per fortuna il balordo, o i balordi, non sono riusciti a entrare in quanto la vetrata della porta di ingresso ha retto ai colpi inferti con un tombino.

"Hanno piegato la porta di ingresso verso l’interno – aggiunge Doti – Sono stati attirati dal fatto che lascio le luci accese ma il locale mi sembra più bello così. Avevo fatto mettere le serrande all’interno del negozio perché non mi piacevano ma sto pensando di rimetterle al loro posto. Così non si può andare avanti". Il bar Nando’s ha subito una spaccata appena quattro-cinque mesi fa, come racconta il titolare, "ma sono almeno nove i colpi da quando il locale è stato aperto nel 2000", conclude amareggiato Doti.

Stessa storia da Sottozero in piazza Mercatale dove il balordo o i balordi hanno spaccato una delle vetrate. "Abbiamo il vetro doppio, quindi hanno fatto fatica a romperlo – spiega una dipendente – Anche da noi non ce l’hanno fatta a entrare perché il buco al vetro era troppo piccolo: non sono riusciti a passare". Ci vorranno giorni prima che si possa rimettere a posto i danni.

