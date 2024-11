Ancora spaccate alle auto di notte. Via Dante e viale Piave nel mirino

Non c’è pace per gli automobilisti. Ancora finestrini spaccati nei pressi del centro storico. Risveglio amaro per i residenti di via Dante, in pieno centro città, che avevano lasciato l’auto parcheggiata nelle strisce blu. Due i vetri infranti da balordi. Ieri mattina sul marciapiede erano ben evidenti le tracce lasciate dai ladri: lunotti spaccate e danni alle auto. Non è andata meglio per chi aveva l’auto parcheggiata in viale Piave, che dista pochi metri da via Dante. È probabile che l’autore sia lo stesso, non avendo trovato granché ha spaccato ben tre auto tutte parcheggiate a poca distanza. E ancora una spaccata con auto a soqquadro a Iolo, dove un residente ieri mattina ha avuto l’amara sorpresa e postato il suo sfogo su Facebook. E’ stato un risveglio amaro per i residenti: quando sono andati a riprendere le proprie auto hanno trovato i finestrini rotti e tutto messo a soqquadro all’interno delle macchine. Per cosa poi? Come sempre per rubare i pochi spiccioli che i proprietari lasciano entro le auto. Sono più i danni da pagare e le grane da affrontare che il reale valore del bottino portato via dai vandali.

Pochi giorni fa era stata via Strozzi ad essere messa nel mirino dei vandali e prima ancora, via Protche e viale Galilei.