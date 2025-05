Ennesima spaccata nel negozio di cialde

Quella fra martedì e mercoledì è stata una notta da dimenticare per il negozio "Cialde & Cialde" di via Ferraris, in zona Le Badie. Anche se le cose sarebbero potute andare peggio: i malviventi che hanno tentato di entrare nell’attività hanno fallito. Nessun furto quindi, ma questo non significa che non ci siano stati dei danni. "Attorno all’una e mezzo di notte è scattato l’allarme e mi è subito arrivato l’avviso sul telefono. Tempo 10 minuti e mi sono precipitato chiamando la polizia - racconta il titolare Michele Monachino - Questi delinquenti hanno avuto modo solo di staccare la parte bassa dell’infisso, che ha resistito. Poi si sono dati alla fuga senza riuscire a fare irruzione dentro al negozio. Danni? Direi attorno ai 2.000 euro, considerando il vetro danneggiato, l’infisso e le altre operazioni necessarie per rimettere tutto a posto". Purtroppo, per Monachino, non è la prima volta che la sua attività di via Ferraris subisce un tentativo di furto. "A gennaio sono riusciti a entrare spaccando il vetro. In quel caso i malviventi hanno rubato il fondo cassa: c’erano 200/300 euro. In passato è stato preso di mira invece il mio negozio di via Galcianese (Cialde & Cialde ha quattro punti vendita a Prato, nda), che nel giro di due/tre anni è stato colpito quattro volte". La pazienza di Monachino, ma come del resto quella degli altri commercianti interessati da situazioni del genere a Prato, è finita.

"Mi auguro che da ora in avanti, visti gli ultimi accadimenti, ci siano più controlli da parte delle forze dell’ordine in zona Le Badie. Anche solo per scoraggiare i delinquenti, che si sentono liberi di agire incontrastati".

Francesco Bocchini