Vicenda Angeloff-Nieto, denuncia federale

Ora è arrivata anche la conferma ufficiale della società. Con un comunicato stampa il Prato Calcio a 5 ribadisce di non avere intenzione di far valere il contratto in essere con gli argentini Angeloff e Nieto, nonostante la retromarcia innestata dai due attraverso una lettera di scuse inviata al club biancazzurro, nel quale avrebbero sostanzialmente ritrattato le proprie accuse (ricordiamo che ai media del loro paese avevano dichiarato che le firma apposte sui contratti con il Prato C5 sarebbero state false). Anzi, il presidente Apicella afferma che "il nostro legale ha già provveduto a depositare denuncia presso la Procura Federale: si tratta del primo passo di una serie di azioni legali che verranno intraprese contro i giocatori e contro il club argentino, ritenuto responsabile – secondo quanto dichiarato dagli stessi giocatori – della campagna di mistificazione che ci ha arrecato un grave danno d’immagine". E come anticipato già nei giorni scorsi su questo giornale, il Prato Calcio a 5 ha già messo nel mirino i due sostituti: si tratterebbe di un giocatore spagnolo e di un altro argentino. Per Angeloff e Nieto, che sono rimasti in patria, invece si prospetta un periodo di inattività ed anche una possibile squalifica.

Massimiliano Martini