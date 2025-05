Scuola cinema, gli incontri sulla Magnani

Domani alle 21, nell’ambito delle iniziative per il 25° compleanno della Scuola di cinema Anna Magnani nella saletta Giansanti del Terminale prenderà il via una rassegna di quattro incontri dedicati alla grande attrice, tutti a ingresso libero. Il primo sarà condotto dal direttore della scuola Massimo Smuraglia, con l’attrice Chiara Luccianti che leggerà brani dal diario di Anna Magnani e dalle sue interviste; seguirà un focus sul film Molti sogni per le strade di Mario Camerini del 1948.

Nel secondo apputamento, giovedì 22 maggio sempre alle 21, Gabriele Marco Cecchi, docente di sceneggiatura della scuola, e il critico cinematografico Federico Berti parleranno di Risate di gioia, il film di Monicelli con la Magnani e Totò. Terza tappa il 29 maggio con Smuraglia e l’attrice ed ex allieva Emanuela Mascherini e l’approfondimento su Bellissima, il film di Visconti con la grande attrice e Walter Chiari.

Il quarto appuntamento sarà il 23 giugno al Castello dell’Imperatore: Smuraglia e Berti presenteranno Pelle di serpente, il film “americano” che Anna Magnani ha interpretato con Marlon Brando, con la regia di Sidney Lumet. Disse di lei Suso Cecchi d’Amico, sceneggiatrice di molti suoi film e amica: "Come si fa a definire il suo fascino? Non era bella, ma dovunque entrasse e in scena, non guardavi altri che lei".