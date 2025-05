Csi Prato brilla al Trofeo Master San Marino con nove medaglie

Il Csi Prato era reduce dal "Memorial Alessandro Natali" di nuoto master a Lucca, che aveva lasciato in dote al sodalizio pratese di Angelo Lucianò e Sergio Puggelli trentasei medaglie (nelle varie categorie e specialità agonistiche) ed il quarto posto generale nella classifica delle società. E pochi giorni fa, una delegazione del club ha partecipato anche alla diciottesima edizione del "Trofeo Master San Marino", tenutosi all’ombra del Titano. Con buoni risultati: diversi atleti pratesi si sono infatti distinti in specialità individuali e di squadra, riuscendo a portare a casa complessivamente nove medaglie (una delle quali del metallo più pregiato). Buone ad esempio le prestazioni di Chiara Bonifacio ed Elisa Gelli: entrambe hanno conquistato due medaglie a testa in specialità diverse dello stile libero, rispettivamente un bronzo nei 50 metri ed un argento nei 200 metri. A completare il medagliere individuale, Anna Manzo ha ottenuto un bronzo nei 200 metri stile libero e Ilaria Sforzi l’argento nei 50 metri dorso. La ciliegina sulla torta è arrivata da Sandra Raggioli, che ha trionfato nei 200 metri misti, portando a casa la medaglia d’oro. Le staffette hanno poi contribuito ad arricchire il medagliere: quartetto composto da Letizia Pratesi, Chiara Bonifacio, Alessandro Lucianò e Giulio Conti ha conquistato l’argento nella 4x50 metri mista stile M80. Un’altra medaglia, di bronzo, è infine arrivata dalla staffetta 4x50 metri mista M80, composta da Sara Russo, Ilaria Sforzi, Chiara Bonifacio e Giulio Conti. "Il gruppo master ha infatti saputo coniugare al meglio le prestazioni in vasca con momenti di aggregazione e convivialità – hanno commentato il presidente Lucianò ed il direttore tecnico Puggelli - creando un’atmosfera positiva e coesa tra agonisti di diverse età ed esperienze". E l’attenzione va adesso alla prossima sfida: il CSI scenderà nuovamente in vasca il prossimo 7 giugno a Chianciano, in quello che si preannuncia come ultimo impegno di una stagione sin qui positiva.

Giovanni Fiorentino