Prato School Cup: Copernico vince 1-0 contro Livi Brunelleschi nel match inaugurale

Un gol di Baroncelli ha permesso alla rappresentativa del Copernico di battere per 1-0 il Livi Brunelleschi, nel match inaugurale della "Prato School Cup". E’ il punto sul torneo di calcio che è iniziato pochi giorni fa e sta coinvolgendo le rappresentative degli istituti secondari superiori del territorio pratese. Si tratta di una competizione realizzata dall’ASD Scuole Sportive, una nuova realtà locale impegnata nella promozione dello sport tra i giovani "come strumento di crescita personale e comunitaria" ed affiliata all’ente di promozione sportiva MSP di Prato. La formula prevede due gironi da quattro scuole ciascuno, due semifinali tra le prime due classificate di ogni gruppo e poi la finale. Sono previste anche delle semifinali per i quattro istituti che non si qualificheranno, formando una sorta di "torneo silver". Il girone A vede al momento il Copernico in prima posizione, dopo il successo inaugurale al Chiavacci. Anche alla luce dell’1-1 emerso tra Buzzi e Dagomari, certificato dalle reti di Carli e Varrosi. Spostandosi al gruppo B, troviamo due prime della classe: Datini e Gramsci Keynes. Nel primo caso l’istituto di via Reggiana vola in vetta grazie al successo per 2-1 contro il Marconi: Verzicco e Lastrucci trascinano il Datini verso i tre punti, mentre la marcatura di Talhakdze ha addolcito il passivo. Al tempo stesso, il Gramsci Keynes si è imposto per 1-0 sul Convitto Rodari Bellini in virtù dell’acuto di Buscema. E il prossimo turno entrerà nel vivo con l’avvicinarsi del weekend: venerdì prossimo si giocheranno sempre al Chiavacci Copernico – Dagomari (alle 19:30) e Gramsci Keynes - Datini (alle 21:45) mentre domenica sarà invece la volta di Convitto Rodari Bellini - Marconi (alle 19:45) e di Livi Brunelleschi - Buzzi (alle 21:45).

G.F.