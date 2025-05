Eureka pronta per la finale di coppa: in palio la promozione in Seconda Categoria

"Siamo carichi e consapevoli dei nostri mezzi: è chiaro che giocheremo per vincere, come sempre. Ma a prescindere da tutto siamo veramente soddisfatti di come sia andata quest’anno perché al di là dei risultati è nata un’alchimia di gruppo che fa ben sperare. Siamo la prima squadra di Prato ad arrivare a giocare una finale di coppa in Terza Categoria, a quanto ne so. Un motivo in più per continuare a dare il massimo". E’ il presidente Matteo Lombardi, presidente ed anima dell’Eureka insieme al socio Francesco Gelli, a suonare la carica in vista di una serata che per il club nato nel 2016 sarà comunque storica. Gli uomini di mister Federico Ottati hanno già sollevato un trofeo in questa stagione, aggiudicandosi la Coppa Faggi. E proprio la vittoria della coppa ha garantito loro il biglietto per la fase regionale composta dalle vincitrici delle coppe provinciali. Per un percorso che si concluderà con la finalissima di stasera, fissata per le 21 al Bozzi di Firenze contro la Virtus Chianciano Terme: in palio per chi vincerà, c’è la promozione diretta in Seconda Categoria. E trattandosi di una gara secca (novanta minuti regolamentari, poi supplementari in caso di parità e lotteria dei rigori ad emettere il verdetto qualora la situazione non si fosse ancora sbloccata) entrambe le contendenti hanno il 50% di probabilità di vincere. L’Eureka può se non altro contare sull’entusiasmo di un gruppo che sta disputando la miglior annata di sempre: anche in campionato, la squadra ha concluso la "regular season" al quinto posto (a causa del pareggio a reti bianche con il Bacchereto maturato nell’ultimo atto, poiché sino al penultimo turno era terza a pari merito con il Tobbiana) e si è comunque qualificata ai playoff. Certo, in quel caso dovrà però battere il Carraia e la vincente di Tobbiana – San Lorenzo Campi Giovani per salire in Seconda, mentre vincendo stasera avrebbe già la certezza della promozione. Il cammino nella fase regionale di coppa è peraltro stato privo di esitazioni: la banda Ottati ha battuto in sequenza l’Hitachi Pistoia (2-1) il Marciana 2.0 (sempre per 2-1) e i maremmani dell’Alberese (1-0) una delle formazioni più forti dell’intero panorama regionale per quel che riguarda la Terza. E quella di stasera, potrebbe essere una serata indimenticabile: bisogna crederci.