Dragons pronti a chiudere la serie: sfida decisiva contro Sancat in gara-2 delle semifinali playoff

L’obiettivo è quello di chiudere subito il conto, espugnando il campo della Sancat ed evitando così la bella di domenica. E i Dragons possono avere nelle corde questo risultato, soprattutto se sapranno ripetere quanto di buono fatto nelle ultime due uscite, in cui hanno battuto nettamente Pino e poi la stessa Sancat, strapazzata domenica alle Toscanini. Stasera dunque va in scena gara-2 delle semifinali, partita che potrebbe essere decisiva per l’approdo dei rossoblù pratesi alla finale playoff. "Abbiamo dovuto sistemare qualcosa in allenamento – spiega coach Edoardo Banchelli – perché loro ci hanno messo in difficoltà su alcuni aspetti del gioco. Per Sancat poi è una serata da dentro o fuori e la giocheranno come tale, una partita di nervi in un campo ostico e dovremo essere pronti alla battaglia. Vincere, oltre alla finale, ci darebbe qualche giorno di riposo in più che ci serve moltissimo in questo periodo". "In gara-1 – prosegue Banchelli riferendosi al bel successo dei suoi nel match di domenica scorsa – non abbiamo giocato la nostra miglior partita difensiva ed offensiva, però diciamo che la voglia di vincere ha fatto la differenza. Sicuramente abbiamo gestito bene i ritmi e siamo stati più pacati ed attenti a coprire i nostri punti deboli". Appuntamento, dunque, al palazzetto di San Marcellino con palla al centro alle ore 20.30. Gli arbitri del confronto saranno Riccardo Profeti di Rosignano Marittimo e Samuele Fambrini di Lucca. Intanto, in gara-1 dell’altra semifinale il fattore campo è saltato: San Vincenzo infatti ha vinto 88-77 alle Capitini contro Agliana (anche qui gara-2 in programma stasera alle 21 al PalaGiovani). Infine, una curiosità che riguarda un ex Dragons. Ha infatti fatto il proprio debutto nella massima serie un talento cresciuto nel vivaio rossoblù, Gianmarco Pinelli, figlio dell’ex coach pratese Marco, che domenica ha giocato con la maglia dell’Estra Pistoia al PalaBigi contro Reggio Emilia.

Massimiliano Martini