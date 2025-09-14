Scontro con lo scooter . Giovane in ospedale

Raffica di incidenti sulle strade tra venerdì notte e ieri. Il più grave è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato in via Fiorentina dove un giovane di 19 anni si è scontrato con una bicicletta, condotta da un minorenne, finendo contro un’altra auto che proveniva dalla parte opposta della carreggiata. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza e portato in codice rosso a Careggi dove risulta ancora ricoverato. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi.

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza ieri pomeriggio in via Montalese, all’incrocio con via Anzio dove una ragazza di 19 anni si è ribaltata con l’auto dopo lo scontro con un altro mezzo. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza. Portata in ospedale, è risultata avere ferite solo superficiali.

Su questo incidente è intervenuto Giovanni Mosca, presidente del circolo Quinto Martini Maliseti ed ex delegato alle frazioni, puntando il dito contro la pericolosità dell’incrocio.

"L’ennesimo incidente, allo stesso incrocio tra via Caduti Senza Croce, via Montalese e via Anzio – ha scritto Mosca –. Le dinamiche dell’incidente saranno chiarite dalla polizia municipale, ma bisogna intervenire con urgenza perché l’incrocio è pericoloso". Negli anni sono stati diversi gli incidenti avvenuti in quel tratto di strada. Nel 2019 addirittura ci fu un incidente con cinque feriti.

"E’ un tratto di strada importante – aggiunge Mosca – per la viabilità della frazione: c’è la chiesa con il giardino, ci sono i locali dove i bambini vanno a catechismo, ci sono la farmacia, un bar frequentatissimo da giovani, anziani, e bambini e altri negozi che richiamano molti residenti".

"Quello che chiediamo al Comune, è di intervenire per mettere una volta per tutte in sicurezza quel tratto di strada con provvedimenti risolutivi, per esempio, una rotonda, dossi come dissuasori di velocità, segnaletica luminosa, divieto di parcheggio a destra, in direzione di Prato uscendo da via Caduti senza Croce, perché toglie visibilità ai conducenti. Evitiamo che possa succedere qualcosa di irreparabile. Anche nel report consegnato al commissario prefettizio Claudio Sammartino, a pagina 10, si chiede di mettere in sicurezza via Montalese. La situazione è molto seria e crea tanta paura ai cittadini", conclude Mosca.