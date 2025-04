La guerra delle grucce e l'ombra della mafia cinese nel cuore della Toscana. Cosa succede a Prato

Prato, 21 aprile 2025 - L'ultimo episodio è stato ai danni di un 47enne, raggiunto da due colpi di pistola al braccio e alla spalla nella notte tra il 18 e il 19 aprile. L'uomo è stato ferito intorno alle 2,38 di notte in via Meucci, un breve tratto di strada che da via del Seminario arriva ad incrociare via Curtatone. La zona a ridosso delle mura di via San Fabiano è all’inizio di Chinatown. Sull'uomo, trasportato in ospedale, sono state riscontrate anche ferite da arma da taglio. Dati alla mano, si tratta del quarto episodio che si è consumato in città in appena una settimana, il quinto se si considera il duplice omidicio di marito e moglie orientali, freddati da un killer a Roma ed il sesto se si risale fino al tentato omicidio del luglio scorso nell’ambito della cosiddetta ’guerra delle grucce’. Ma cosa sta succedendo esattamente a Prato?