Prato, violenza senza fine. Nuova aggressione nella notte, 47enne ferito a colpi di pistola

Prato, 19 aprile 2025 – Non si ferma l’escalation di violenza a Prato. Un nuovo episodio torna a scuotere la comunità cinese, ad appena poche ore di distanza dall’aggressione a mano armata nei confronti di una donna. Stavolta la vittima è un uomo di 47 anni di origine asiatica, ferito da colpi di pistola alla spalla e al braccio sinistro.

La vittima, trasferita all'ospedale, ha già subito un intervento chirurgico. In base a quanto riportato in una nota diffusa dal procuratore Luca Tescaroli, gli eventi si sono verificati intorno alle 2:38, in via Meucci, a ridosso della Chinatown pratese, vicino al cuore storico della città. La squadra mobile è impegnata nelle indagini per chiarire i dettagli della dinamica e individuare il movente dell'aggressione.

Il caso ricorda da vicino quello della donna cinese coinvolta in un tentativo di rapina che si è concluso con una sparatoria, mentre precedentemente, il 9 aprile, altri due episodi avevano lasciato quattro feriti, e tra l'11 e il 12 aprile, un altro uomo è stato ricoverato in ospedale dopo un’aggressione.

La procura è da tempo impegnata nelle indagini su questi atti di violenza, tutti probabilmente riconducibili alla cosiddetta "guerra delle grucce" tra clan cinesi. Si tratta di una lotta intestina volta a ottenere il controllo del mercato degli appendiabiti e della logistica del settore della moda, simbolo di un più ampio scontro di potere tra due cartelli cinesi in lizza per dominare una rete che si estende da Prato all'intera Europa.