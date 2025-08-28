Scalinata centrale. Lavori di ripristino

Fine estate di cantieri a Montemurlo in vista della piena ripresa delle attività. In piazza della Repubblica, sono in partenza le manutenzioni della scala di collegamento tra la piazza e via Carducci danneggiata a seguito di un incidente che aveva visto protagonista un anziano che, con la propria auto, in un momento di disorientamento, aveva percorso la scala danneggiando gli scalini.

Il Comune di Montemurlo anche durante il mese di agosto ha programmato una serie di manutenzioni stradali per rendere la viabilità più bella, sicura e soprattutto accessibile alle persone con disabilità motorie. Un piano che sta andando avanti ormai da diversi anni e che coinvolge tutte e tre le principali frazioni del Comune, Montemurlo, Oste e Bagnolo.

In via Badioli, all’intersezione con via Tito Speri, lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede pubblico in un tratto dove risultava assente. In questo modo l’amministrazione comunale va a completare la viabilità pedonale e a rendere la strada più sicura per i pedoni.

Attenzione per le persone con disabilità motoria in via Matteotti in prossimità dell’ingresso del palazzo comunale, dove sono in corso i lavori per l’adeguamento del percorso pedonale per disabili e per persone in carrozzina che potranno raggiungere più agevolmente il municipio.

In via Fratelli Rosselli il Comune va a ripristinare la pavimentazione che guida il percorso per le persone non vedenti.

"A Montemurlo le manutenzioni stradali sono costanti - spiega il sindaco Calamai -. Lavoriamo per creare una città che sia sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. Siamo consapevoli che c’è tanto da fare, ma proseguiamo con determinazione per creare una Montemurlo sempre più bella".