Santillo, un autunno in tv e a teatro. Resta autore di "Tale & quale show"

Tutto pronto per la nuova edizione di “Tale & Quale Show”, il programma di Rai Uno condotto dall’inossidabile Carlo Conti che tornerà in prima serata dal 26 settembre. Un grande successo che da anni porta la firma del talento pratese Walter Santillo, autore televisivo importante che ha nel suo lungo curriculum una collaborazione prestigiosa con Raffaella Carrà e le sue “carrambate”. Santillo ancora a “Tale & quale show” insieme all’amico Giorgio Panariello, confermato in giuria insieme a Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.

Nel nuovo cast tra i vip in gara Pamela Petrarolo (ex di Non è la Rai), Gianni Ippoliti, Tony Maiello (vincitore di Sanremo giovami nel 2010) e altri. Per la gioia di Malgioglio tornaa la concorrente più “massacrata” nella scorsa edizione, Carmen Di Pietro. Tra i “ripetenti” anche Gabriele Cirilli che si esibirà in coppia con Flavio Insinna.

Giorgio Panariello e Walter Santillo, un lungo legame d’amicizia e di lavoro. Insieme hanno firmato lo spettacolo teatrale “La favola mia” in cui lo showman ha riproposto tutti i suoi più famosi personaggi e che ha sbancato al botteghino, visibile ora su Netflix. Ma per Santillo c’è un altro appuntamento importante: il ritorno dello spettacolo “Vado a vivere con me” che ha scritto insieme al giovane attore protagonista e di cui ha curato anche la regia. In cartellone al Garibaldi Milleventi domenica 26 ottobre (ore 17 e ore 21). Biglietti sul sito Ticketone.

Per Walter nuovi progetti all’orizzonte: "Vorrei ringraziare mia moglie Paola e i miei figli Eleonora e Francesco che si occupano anche loro di spettacolo - ricorda Santillo - mi hanno dato la forza e la volontà di credere in nuovi progetti che si stanno concretizzando, mi hanno spinto a volgere lo sguardo verso artisti nuovi".

Federico Berti