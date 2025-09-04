Santa Cristina, via al parcheggio. In sicurezza il by-pass pedonale

Sono stati affidati alla ditta Sitta srl di San Martino Buon Albergo (Verona) i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico di Santa Cristina a Mezzana e quelli per la messa in sicurezza dei percorsi pedonali di collegamento con il centro abitato della frazione. I lavori quindi partiranno a breve.

L’azienda edile si è aggiudicata l’opera per l’importo di 221.491 euro, con un ribasso del 19,34%. Il progetto fu presentato dalla giunta alla fine di maggio con l’obiettivo di iniziare i lavori a settembre con una spesa prevista, complessiva, di circa 355mila euro in quanto ci sono anche dei lavori da effettuare in economia e spese esclusi dall’appalto. La frazione di Santa Cristina, lo ricordiamo, è attraversata dalla Sp10, la via Vergheretana che conduce al Pinone, una strada caratterizzata da curve ma molto frequentata dai pendolari diretti verso Empoli.

Negli ultimi anni è cresciuta anche l’urbanizzazione di Santa Cristina con nuove costruzioni e nella piazza centrale le manovre dell’autobus talvolta risultano complesse, proprio perché i parcheggi non sono sempre regolari. In piazza c’è il "nucleo" vitale di Santa Cristina: la chiesa, la scuola dell’infanzia "Ida Baccini", il piccolo giardino pubblico, l’emporio della solidarietà, il circolo Mcl e, considerando anche i residenti, i parcheggi non sono mai stati sufficienti. Il progetto porterà alla realizzazione di 20 posti auto pubblici. L’intervento è co-finanziato dalla Provincia di Prato, che ha stanziato 285mila euro per l’opera, e i rimanenti 70mila euro saranno finanziati dal Comune di Carmignano.

Nell’intervento ci sarà anche la messa in sicurezza del collegamento pedonale tra il parcheggio e il centro della frazione. Resta, comunque, fondamentale il fatto che attraversando questo piccolo centro la velocità dei veicoli deve essere moderata.

M. Serena Quercioli