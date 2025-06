Rinasce il socialismo . Tre pratesi nel direttivo

Si è costituito nei giorni scorsi a Roma il partito nazionale socialismo XXI. E’ la formazione base che agisce per la costituzione in Italia di un Partito del socialismo autonomo ed unitario, fedele ai valori fondamentali della Costituzione, riformatore, ecologista, fermamente democratico.

Continua in una nuova forma organizzativa il lavoro che iniziò nel febbraio del 2019 a Rimini per organizzare una nuova proposta politica organizzata per il lavoro, per la cultura, l’istruzione e la ricerca, per la transizione ecologica, per la difesa dell’ambiente, per la sicurezza dei cittadini, per l’integrazione dell’immigrazione, per i servizi sanitari e assistenziali.

Socialismo XXI sostiene politiche di pace e di cooperazione e chiede "politiche europee che valorizzino nettamente lo stato sociale e i diritti e le libertà anche di fronte alle concezioni sovraniste e alle politiche liberiste", dicono dal neo partito.

"La convinta difesa del metodo democratico richiede sistemi elettorali proporzionali e autonomie regionali che non disgreghino l’unità nazionale", aggiungono.

Luigi Ferro e Aldo Potenza sono stati eletti con voto unanime rispettivamente segretario del partito e presidente del consiglio nazionale dall’assemblea costitutiva partecipata dai coordinatori regionali e dai rappresentanti dei circoli locali. Fanno parte del consiglio direttivo nazionale anche i pratesi: Tiziano Massara, Filippo Vasco e Giancarlo Giagnoni.