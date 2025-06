Primavera sempre protagonista. E sul podio sale Mattia Danesi

Poche settimane fa, la Primavera Prato si era aggiudicata il primo posto nella classifica generale a livello nazionale della specialità obbligatori, grazie alla somma delle prestazioni evidenziate dai pattinatori e dalla pattinatrici pratesi nel corso della stagione. Un rendimento confermato anche a Novara, dove è iniziato il campionato italiano di pattinaggio. Una manifestazione che proseguirà sino al mese prossimo, dopo essersi aperta lo scorso lunedì. E che ha già portato in dote la prima medaglia, al sodalizio pratese: il giovane Mattia Danesi ha infatti agguantato un secondo posto nella categoria "jeunesse", ottenendo l’argento.

A rappresentare il club presieduto da Marina Magelli, in Piemonte, ci sono anche Federico Grazzini, Angela Costantino e Maya Baldini e potrebbe quindi esserci spazio per ulteriori podi. Costantino e Danesi, insieme a Desirèe Cocchi (con quest’ultima ormai sempre più calata nel duplice ruolo di agonista e collaboratrice tecnica della sorella Candida, che allena il gruppo) sono infine stati convocati dal commissario tecnico della Nazionale, Fabio Hollan, in vista della World Cup di pattinaggio che avrà luogo fra circa due mesi in Argentina (dal 26 al 28 settembre prossimo). E su queste basi, ci sono le premesse per continuare a crescere e a consolidarsi ai massimi livelli.

G.F.