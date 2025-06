Remorex sempre in grande forma. Bene Canarinu

Non sarà ricambio generazionale ma il volto di Pietro Masuri mostra chiaramente che ha poco più di 18 anni. Monta Fortza Paris, baio di 4 anni della scuderia di Massimiliano Muzzi. Giusto un pizzico di emozione per l’esordio, prima volta nel circuito per questo ragazzo sardo arrivato da pochi mesi a Siena. Così com’è stato debutto per Luciano Zuncheddu che lavora da Sampieri. Lui decisamente più adulto – 34 anni – ma una grande passione che l’ha portato qui. A Mociano, però, veri protagonisti i cavalli. Nonostante il caldo torrido – sembra di essere al Palio dell’Assunta – sette batterie impegnate. Ad alcune ha assistito anche il sindaco Nicoletta Fabio. Bene Michel Putzu sull’affidabile Dada, Cersosimo su Unamore non si discute. Zio Frac non ha necessità di farsi vedere, in questo momento della stagione è più importante evitare problemi. Vale anche per la chiacchierata Dorotea Dimmonia. Massimo Columbu spinge Superchioma nella seconda batteria dove allunga Putzu su Entu, Sebastiano Murtas è un fantino che dà garanzie, sul suo Ungaros sembra volare. Esce bene dai canapi Antonio Mula su Zinias, il fantino in questa stagione è stato attento ai particolari e sempre al pezzo. Cersosimo fa scorrere Benito baio, sorprende l’esuberanza di Remorex che, nonostante i suoi 15 anni, è in buona forma. Scatta forte Carburo su Ellenico nella quarta batteria si fa vedere anche Cobalto, Mattia Chiavassa mostra sicurezza su Brivido sardo. Scivola un attimo Bonitas, va a dritto a San Martino Distintu, Scompiglio su Euscaldi spinge invece alla sua maniera. Forte. Buono spunto di Canarinu, montato da Stefano Piras, anche il giovane Alessandro Papa su Erminio Baio si mette in evidenza. Nell’ultima batteria Diamante prezioso brilla spinto da Chiavassa che prende facile la testa. Lo insegue Puddu su Eberardo, anche Duce si fa vedere. Domani ultima giornata di addestramento. Ormai è Palio.