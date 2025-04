Pasqua a Prato, Confesercenti: "Si va verso il sold out per la ristorazione"

Prato, 18 aprile 2025 - La ristorazione pratese mostra segnali incoraggianti durante le festività pasquali, con un andamento generalmente positivo registrato da Confesercenti Prato. Tuttavia, il quadro resta eterogeneo: bene il centro storico, più in difficoltà le zone periferiche e collinari. Le prenotazioni nei ristoranti hanno sostanzialmente tenuto rispetto al 2024, con numerosi locali che hanno registrato il tutto esaurito, ma non si è trattato di un boom per tutti.

"Parliamo di una generale tenuta rispetto agli anni passati, ma è prematuro parlare di boom generalizzato - spiega Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti Prato - Molti ristoranti del centro storico hanno avuto ottime prenotazioni, ma in alcune aree della provincia i numeri sono rimasti sotto le aspettative". Resta comunque una certa fragilità per molte imprese del settore, che vivono ancora una situazione altalenante soprattutto in alcuni giorni della settimana. "Il segnale è incoraggiante, ma serve continuità e un sostegno concreto da parte delle istituzioni per rafforzare un comparto che rimane centrale per l’economia locale", conclude Bonfanti.