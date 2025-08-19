Palla Grossa, c’è speranza. Non in piazza Mercatale. Ipotesi sedi alternative

La Palla Grossa non si giocherà con tutta probabilità in piazza Mercatale, diversamente da quanto annunciato tre mesi fa. E anche se l’ipotesi che porta ad un annullamento dell’edizione 2025 resta concreta, non è detta ancora l’ultima parola: la competizione potrebbe comunque disputarsi anche quest’anno, anche se in una forma e in una "location" alternativa. Il Comitato Gioco della Palla Grossa, tramite il presidente Gabriele Villoresi, aveva chiesto al commissario prefettizio Claudio Sammartino il da farsi, considerando il limbo nel quale la manifestazione si era venuta a trovare a seguito della chiusura anticipata della legislatura. Il calendario della kermesse prevede la prima semifinale per il 20 settembre prossimo tra Azzurri di Santa Maria e Rossi di Santa Trinita, mentre il giorno successivo sarebbe la volta di Verdi – Gialli. La scorsa primavera era stato annunciato il ritorno della competizione in piazza Mercatale (inclusa la finalissima del torneo, che era stata fissata per il 27 settembre) a nove anni di distanza dall’ultima volta. Nelle intenzioni della giunta Bugetti e del Comitato, la Palla Grossa 2025 avrebbe dovuto rappresentare il rilancio definitivo della kermesse. Invece, il terremoto che ha portato alle dimissioni della sindaca ha messo tutto in stand-by. La mancata nomina della commissione di valutazione rischia di bloccare definitivamente (dopo l’approvazione avvenuta lo scorso 14 magio) la pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’organizzazione.

Un cammino che si prefigura in salita, ma non tutto è forse perduto: anche se non c’è stato fin qui un confronto diretto tra il Comitato e Sammartino (come fatto sapere dal Comune di Prato) ci sono stati alcuni contatti con gli uffici. E il Comitato, insieme alle istituzioni, sta lavorando ad una soluzione alternativa (anche in un’altra piazza o in un altro impianto sportivo) con l’obiettivo di scongiurare il rischio di rinviare il torneo al 2026. Qualora gli sforzi dovessero andare a buon fine, potrebbe nascere una manifestazione con qualche differenza rispetto alle ultime, ma che varrebbe a tutti gli effetti per l’albo d’oro. L’ultima edizione della Palla Grossa si era chiusa con la vittoria dei Verdi di San Marco, che si aggiudicarono il trofeo lo scorso anno battendo per 21 – 17 i Gialli di Santo Stefano. E si ripartirà da qui, il mese prossimo, o il prossimo anno.

Giovanni Fiorentino