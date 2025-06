Sede della Camera di Commercio. Ipotesi ex sede Guardia di Finanza

Non in centro, ma davvero a due passi da esso: la nuova sede della Camera di Commercio potrebbe essere la palazzina liberty a suo tempo occupata dalla Guardia di Finanza in viale Cavour e da tutti conosciuta come Palazzo Bertolli. Sarebbe questa la strada principale che sta percorrendo l’ente camerale per superare le attuali criticità legate alla storica sede di Corte Campana che ospita circa 50 dipendenti.

La palazzina, attualmente di proprietà di una azienda – la Good City srl di Pistoia dietro cui si celerebbe un noto imprenditore lucchese – che la acquistò per poco più di un milione di euro dal Comune di Lucca durante gli ultimi mesi di mandato del sindaco Tambellini. Come noto, l’attuale sede della Camera di Commercio non è più adeguata a causa di una serie di problematiche strutturali che imporrebbero importanti lavori di ristrutturazione (per un importo di circa 10 milioni di euro) oltre alla necessità di trovare temporaneamente un locale alternativo in attesa della conclusione degli stessi.

"Ne stiamo parlando – spiegò poco tempo fa al nostro giornale il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini – abbiamo dovuto attivare un percorso che non ci consente di tenere il personale dove era sinora e ha comportato anche alcuni trasferimenti per dei problemi di staticità dell’edificio. Dobbiamo decidere se effettuare i lavori, che ammontano a circa 10 milioni di euro, oppure mettere in vendita l’edifico e trasferirci altrove".

Da allora, e non senza un dibattito in città tra cui si è espresso per il mantenimento in centro storico e chi per la sua uscita all’esterno delle Mura, è partita la ricerca di una sede alternativa. Tra le tante opzioni, anche quella un pizzico romantica di tornare nella vecchia sede della Loggia dei Mercanti in pieno via Fillungo, un’opzione dimensionale ritenuta troppo piccola. Tra varie soluzioni, compresa quella del Polo Fiere, ecco l’ipotesi dell’ex Bertolli che avrebbe invece le dimensioni giuste e potrebbe ospitare, una volta effettuati i lavori in un arco temporale di medio periodo, gli uffici a due passi dal centro, ma con un parcheggio a fianco in grado di garantire i posti auto agli utenti.

Fabrizio Vincenti