Orientamento e assistenza: gli sportelli Sos

Da oggi al Circolo Arci di Seano e da venerdì 7 febbraio al Circolo Arci di San Giusto saranno aperti settimanalmente gli sportelli del progetto "Sos – Spazi oltre la soglia" promosso da Arci Nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto ha come obiettivo quello di sperimentare una rete nazionale di Hub territoriali in grado di rispondere ai bisogni delle comunità di riferimento offrendo servizi di segretariato sociale, orientamento e presa in carico, con interventi specifici a beneficio delle persone in condizioni di povertà ed esclusione, con particolare riferimento ai nuclei familiari, alle donne, ai minori e ai migranti.

"Gli sportelli – si legge nella nota dell’Arci Prato – saranno un luogo di ascolto, dove sarà possibile ricevere un primo orientamento sui servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e dalle Asl, su come avviare una ricerca di lavoro o su come disbrigare pratiche burocratiche anche per i cittadini stranieri". Gli spazi Sos saranno presidiati da operatori formati per ascoltare, fornire informazioni e indicazioni, operatori che a loro volta, essendo inseriti in una rete nazionale, potranno avvalersi di specialisti e persone qualificate per fornire risposte e supporto alle più svariate richieste.

Gli sportelli pratesi saranno aperti il lunedì, dalle 10 alle 11.30, al Circolo Arci di Seano (via Baccheretana 253, Carmignano) e il venerdì, dalle 15 alle 16,30, al Circolo Arci Risaliti a San Giusto (piazza Gelli 14, Prato). L’accesso è gratuito. Per informazioni: [email protected] o scrivere su WhatsApp al numero 339 4138065.