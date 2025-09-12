Operaia agganciata dall’orditoio. Decisivo l’intervento dei colleghi

Momenti di paura in un’azienda tessile di Montemurlo. Mercoledì intorno alle 19 una 46enne, operaia specializzata, è rimasta coinvolta in un infortunio sul lavoro mentre stava operando a un orditoio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata agganciata dal subbio – il rullo che sostiene il tessuto in lavorazione – e solo il tempestivo intervento dei colleghi ha evitato conseguenze ben più gravi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce d’Oro, che ha trasportato la lavoratrice all’ospedale Santo Stefano in codice giallo. I medici le hanno diagnosticato contusioni agli arti, fortunatamente non gravi.

Immediato anche l’arrivo dei tecnici della Asl incaricati della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, che, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato provocato da una maglia che si è impigliata nel macchinario. La ditta era già stata visitata in passato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e nei prossimi giorni i tecnici effettueranno un nuovo sopralluogo per verificare lo stato dei macchinari, le condizioni di sicurezza e la corretta messa a norma delle attrezzature.

L’episodio riporta inevitabilmente alla memoria il tragico infortunio del 3 maggio 2021, quando la giovane Luana D’Orazio, madre di un bambino di appena 5 anni, perse la vita stritolata da un orditoio in funzione. Una tragedia che ha scosso l’intero distretto tessile pratese e l’opinione pubblica nazionale, diventando simbolo della necessità di rafforzare i controlli e la cultura della sicurezza sul lavoro.

Da allora sindacati e istituzioni locali sono tornate a chiedere massima attenzione e verifiche rigorose. L’obiettivo è evitare che il ritmo della produzione metta in secondo piano la protezione dei lavoratori, perché ogni infortunio ricorda quanto la prevenzione sia una responsabilità condivisa tra aziende, enti di controllo e comunità.

