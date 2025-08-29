Nasce la società italo-cinese per i droni che volano in Europa

Accordo italo-cinese per la produzione di droni in Europa fra la società Montebianco Building Fly di Prato e Gdu-Tech, azienda cinese con 700 dipendenti e con centri marketing in oltre 30 città del mondo. L’accordo è stato firmato a Wuhan, nel quartier generale di Gdu-Tech, dal direttore generale di Mbf Simone Monti alla presenza del general manager Chen Hu e del general manager international business division, Lizzy Liu. Spiega lo Monti: "È un passo decisivo verso il futuro. L’accordo porterà capitali, occupazione qualificata, stimolerà la ricerca e aprirà la strada a nuovi mercati ad alto potenziale". Gdu-Tech copre l’intero ciclo dell’industria dei droni, con oltre 700 dipendenti. La società di Prato è specializzata nelle soluzioni di ingegneria per la progettazione e per la realizzazione sia di droni che di singole componenti, da utilizzare per scopi civili. La sede europea della nuova società italo-cinese sarà "piattaforma - così una nota - per coordinare la vendita, l’assistenza, l’installazione e la programmazione di tutti i droni adibiti alla sicurezza del territorio. Non solo. Sarà anche la base per attività di ricerca e sviluppo per il mercato europeo. Un successo anche per l’Italia che conferma la capacità del Paese di attrarre investimenti internazionali e di posizionarsi come hub per le tecnologie emergenti".