Muore Riccardo Cortesi. Anima dell’autoscuola

Prato saluta Riccardo Cortesi, storico titolare dell’Autoscuola Cortesi di viale Piave, scomparso all’età di 86 anni. Una figura amatissima, conosciuta da intere generazioni di pratesi che, grazie a lui, hanno ottenuto la patente e imparato a guidare nel segno del rispetto e della sicurezza.

La sua vita è stata profondamente legata all’autoscuola, fondata nel 1933 quando a Prato c’erano ancora le strade bianche. Riccardo ha cominciato a lavorarci nel 1956, e da allora non se n’è più staccato. "Per lui era una seconda casa - racconta il figlio Giovanni -. Fino a dicembre era lì ogni giorno, il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Anche il giorno prima della caduta che poi lo ha costretto a fermarsi era stato in ufficio".

Riccardo Cortesi ha attraversato quasi 70 anni di storia dell’auto e della città, formando decine di migliaia di allievi. Era un punto di riferimento, sempre disponibile, sempre attento. "Gli volevano bene tutti - ricorda ancora Giovanni -. Si faceva voler bene perché portava rispetto a tutti, e tutti glielo ricambiavano".

Il suo impegno era diventato una vera e propria eredità di famiglia. L’autoscuola oggi è gestita dal figlio, ma il suo spirito resterà impresso nei ricordi e nelle mura della sede storica di viale Piave, che conserva l’atmosfera della vecchia scuoola guida, con l’insegna di una tradizione mai interrotta.

Riccardo Cortesi lascia la moglie Lorenza Maria, i figli Giovanni, Roberto e Luisa. La salma è esposta alla Pubblica Assistenza. Il funerale si terrà domani mattina alle 9 nella chiesa delle Carceri.