Schianto fatale sulla strada 68: muore centauro contro un muretto

Montecatini Valdicecina (pisa), 13 giugno 2025 – L’asfalto della statale 68 torna a trasformarsi in una dolorosa quinta di sangue dopo l’incidente in cui morì, pochi mesi fa, un 44enne di Vada. La tragedia sulla strada statale 68, nel tratto tra Ponteginori e Casino di Terra, nel Comune di Montecatini Valdicecina, si è consumata ieri mattina intorno alle 11.30 quando un uomo di 67 anni, Pietro Caruso, residente nel Comune di Casciana Terme-Lari, ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua moto per un giro turistico nella Valle.

La dinamica dell’incidente indica in maniera chiara e distinta che si sia trattato di un tragico schianto avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando il motociclista, che stava viaggiando sulla statale in direzione Cecina - forse il mare era la sua destinazione - per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo del suo mezzo: in quel momento stava affrontando una curva e ha finito per colpire un muretto in cemento situato ai margini della strada. L’impatto con il muretto a bordo della statale è stato violentissimo e ha provocato ferite mortali al motociclista.

Sul luogo dell’incidente sono stati immediatamente chiamati, da alcuni passanti, i soccorritori del 118, ma a causa delle ferite riportate, il centauro è deceduto sul posto. A nulla è valso anche il tentativo di chiamata da parte dei soccorritori sanitari verso l’elisoccorso.

Durante l’impatto micidiale con il muretto, il motociclista ha subito fratture multiple, tra cui fratture craniche e toraciche, oltre a fratture riportate su tutto il corpo. La scena dell’incidente si è fin da subito presentata drammatica e ha richiesto interventi immediati da parte dei soccorritori, che hanno tentato di rianimare il 67enne sul posto. Ma il suo cuore aveva già cessato di battere.

La morte è stata dichiarata poco dopo l’arrivo dei sanitari. Pietro Caruso, per tutti Piero in paese, viveva da anni in località Le Cave, vicino a Casciana Alta. La ex moglie di Caruso, da cui si era separato da anni, per un destino atroce e beffardo, è deceduta pochi giorni fa. La vittima dell’incidente aveva lavorato alla ditta Tosi di Lavaiano per l’assistenza macchine e, rimanendo nel settore degli pneumatici, aveva aperto una piccola impresa per conto proprio, la Europa Service. Nutriva una grande passione per le moto. Quella stessa passione che gli è stata fatale ieri mattina, percorrendo la statale 68. La salma di Caruso è stata trasferita in medicina legale a Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ilenia Pistolesi