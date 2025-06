Scontro alla rotatoria. Grave anziano in bici. Collisione con un camion

Un anziano ferito in maniera grave, trasportato con Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

E’ questo il bilancio di un terribile incidente verificatosi ieri mattina quasi all’intersezione tra le due strade provinciali, la Galeotta e la Romana, alla rotonda di località Palandri, alla periferia di Altopascio. Per cause ancora in corso di accertamento (veranno osservalte le imlagini delle telacemere) un uomo di 74 anni, Piero Balduini, residente a Spianate, in sella alla sua bicicletta, è entrato in collisione con un mezzo pesante. Il ciclista è caduto violentemente a terra, sbattendo la testa.

Lanciato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza. I sanitari, dopo un primo esame del paziente, hanno deciso di allertare l’elisoccorso regionale. Il velivolo è atterrato in zona. Balduini è stato stabilizzato e poi trasportato in codice rosso al nosocomio pisano. Le sue condizioni sono serie. Sul posto, per eseguire i rilievi, i Carabinieri. Circolazione rallentata per il tempo necessario alle operazioni di salvataggio di Piero Balduini, molto conosciuto in tutta la cittadina del Tau e non solo.

Ex dipendente comunale, operaio specializzato del municipio, era in pensione da qualche anno. Un punto di riferimento per tutta la comunità della frazione di Spianate, sempre in prima linea, ad esempio, per la sagra estiva. Il figlio Alessandro, ex assessore in passato, è adesso nei Fratres, dove da poco è entrato nel direttivo nazionale.

Massimo Stefanini