Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Prato
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Violenza sessuale GubbioMeteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniEx operaio GknBalena Livorno
Acquista il giornale
CronacaFunghi, una stagione da record. “Ecco un ovolo da mezzo chilo”
17 set 2025
CLAUDIA IOZZELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. Funghi, una stagione da record. “Ecco un ovolo da mezzo chilo”

Funghi, una stagione da record. “Ecco un ovolo da mezzo chilo”

Samuel Bellin l’ha trovato nei boschi di Cantagallo, è uno dei funghi più apprezzati da consumare crudo

Samuel Bellin con l'ovolo da mezzo chilo trovato a Migliana

Samuel Bellin con l'ovolo da mezzo chilo trovato a Migliana

Per approfondire:

Cantagallo (Prato), 17 settembre 2025 – Non un ritrovamento da Guinnes dei Primati ma sicuramente di assoluto rilievo quello che ha fatto Samuel Bellin sui monti dell’Appennino Pratese: un ovolo, ovvero un’amanita caesarea, di quasi mezzo chilo.

L’uomo – avvezzo alle camminate in montagna, dove spesso, con la sua società sportiva, organizza manifestazioni podistiche – non credeva ai suoi occhi quando si è trovato davanti il fungo (peraltro in buona compagnia di esemplari più piccoli ma comunque, viste le dimensioni tipiche della specie) di rilievo – e ha voluto pesarlo appena tornato a casa, a Migliana: 480 grammi.

Perfettamente riconoscibile e consumabile in tranquillità, inoltre, visto che l’esemplare maturo mostra tutte le caratteristiche tipiche della specie, che quando non è ancora sviluppata ed è ancora nell’ovolo è facilmente equivocabile con funghi velenosi e per questo ne è sconsigliata la raccolta finché la cappella non è ben emersa.

La specie è piuttosto rara sul nostro Appennino ed è molto ricercata per il suo consumo da cruda, di solito in insalata con olio e limone. La buttata eccezionale sui monti di tutta la Toscana, dopo le piogge e il caldo che si sono susseguiti nel modo ideale per portare ad una buona stagione di raccolta, è stata comunque benevola anche per i cercatori di ovoli, che hanno fatto una comparsa notevole, accanto ai porcini, in molti cesti di fungaioli.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dalle città