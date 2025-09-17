A ‘caccia’ di funghi, ma con giudizio. “Attenti, la montagna non è per tutti”. Torna l’idea di far pagare i soccorsi

Firenze, 17 settembre 2025 – La stagione dei funghi è entrata nel vivo, come dimostrano le migliaia di foto degli appassionati sui social. Sì, perché la ‘nuova’ moda dei cercatori non è più quella di vantarsi di panieri colmi al bar o al lavoro, ma sulle piazze virtuali. Stagione nel vivo vuol dire super-lavoro per i soccorritori: Soccorso alpino, 118, forze dell’ordine, vigili del fuoco. Sono migliaia le ore di servizio ogni fine settimana per cercare di mettere una pezza ai quotidiani incidenti dei fungaioli. Tra le raccomandazioni del Soccorso alpino una riguarda l’attenzione al meteo: le condizioni avverse, con piogge e terreno scivoloso, rendono i boschi insidiosi e prudenza e responsabilità diventano requisiti primari. Il Sast invita tutti i cercatori a rispettare alcune semplici regole di sicurezza, per vivere la propria passione e senza rischi. Fondamentale è comunicare sempre la propria destinazione, non andare mai da soli, e quando si è in in gruppo non perdere di vista anziani e bambini. E’ importante tenere il cellulare sempre acceso, portando con sé un powerbank, munirsi di equipaggiamento adeguato e portare un telo termico per affrontare eventuali soste prolungate o la notte all’aperto. Poi scaricare l’app gratuita ‘GeoResQ’, che permette di inviare un allarme con la propria posizione al Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. E ancora: vestirsi in maniera visibile, con colori sgargianti, agevola la ricerca dei dispersi nei boschi. In caso di smarrimento, infine, non bisogna muoversi: i soccorsi arrivano sempre. Restare fermi facilita la localizzazione, possibile grazie ai moderni smartphone e al Gps integrato.

Parola all’esperto

I social? Fanno danni incalcolabili, perché fanno sembrare facili e accessibili cime e sentieri che facili e accessibili non sono. Parola di Stefano Rinaldelli, presidente del Soccorso alpino e speleologico della Toscana. Le persone guardano sui social dal divano le storie dei camminatori e pensano di poter fare lo stesso. E partono impreparate, non allenate, non equipaggiate. E? "E il danno è fatto. I social hanno contribuito a sviluppare l’idea che la montagna sia un gioco da ragazzi alla portata di tutti. Anche di chi non è equipaggiato. Che parte con incoscienza e si perde o si fa male”.

E qui entra in campo il Soccorso alpino.

«Sarebbe meglio che entrasse in campo il meno possibile. La banalizzazione della montagna ci fa dimenticare un assunto fondamentale: la montagna è di tutti, ma non è per tutti».

Poi ci sono i cercatori di funghi. Quanti interventi avete fatto nelle ultime settimane?

«Da inizio agosto una trentina: quasi un intervento al giorno».

Per la montagna cosa serve?

«Attrezzatura, allenamento e informazioni: principalmente sullo stato dei sentieri, soprattutto dopo intense ondate di maltempo, e sul meteo. Che può cambiare da un momento all’altro. Una frase che si sente riecheggiare dappertutto, ma che evidentemente non è ancora entrata in testa agli escursionisti della domenica».

Quanti interventi avete portato a termine da gennaio?

«Siamo a circa 250: un numero decisamente superiore rispetto alla media e anche quest’estate i numeri ci confermano un trend degli infortuni in crescita. E stiamo parlando solo degli interventi portati a termine dalle nostre squadre via terra. Se consideriamo anche i soccorsi in elicottero dobbiamo aggiungerne almeno altri 500 nel corso di un anno. Numeri che sono letteralmente esplosi negli anni successivi alla pandemia».

Riesce a dettagliare meglio questi numeri?

«A oggi il 96 per cento degli interventi effettuati dal Soccorso alpino riguarda gli escursionisti, con un 20% abbondante legato a infortuni con mountain bike ed e-bike».

Insomma le persone salgono in montagna con più improvvisazione e meno allenamento.

«Esatto. Il punto è proprio questo. Ed è un trend molto pericoloso perché mette a rischio anche la vita dei soccorritori, spesso costretti a partire col buio perché le persone aspettano l’ultimo minuto di luce prima di chiedere aiuto».

E si torna all’ipotesi ormai ultradecennale di far pagare questo tipo di soccorso…

«Alcune regioni lo fanno da tempo. Credo che un po’ tutte dovrebbero pensarci, perché il sistema che si mette in campo in caso di interventi è molto oneroso, oltre che rischioso per la vita dei soccorritori».

A molti frequentatori della montagna manca la cultura della montagna?

«Sì, e lo vediamo da come vengono lasciati i bivacchi dopo l’utilizzo».

Un consiglio per chi decide di intraprendere un’escursione?

«Preparazione e abbigliamento adeguato, cibo e acqua sufficiente. Scaricate l’app ‘GeoResQ’ in modo da poter essere individuati più facilmente in caso di difficoltà, anche grazie alla funzione ‘Help’ h24».

Quanti sono in Toscana i volontari del Soccorso alpino?

«Quasi 250 persone, 50 delle quali specializzate nel soccorso speleologico, gli altri in quello alpino».