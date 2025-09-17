Forza Cavalieri Union: "Puntiamo ai playoff"

"Possiamo arrivare ai playoff. Dipende solo da noi". E’ Lorenzo Puglia, capitano dei Cavalieri Union, a suonare la carica e ad indicare l’obiettivo da mettere nel mirino in vista del prossimo campionato che inizierà fra poco più di un mese. "Non sarà un girone facile, mi aspetto trasferte insidiose. Ci sarà da lottare ogni domenica – ha aggiunto il mediano d’apertura marchigiano - ci sarà il derby con Firenze, che è una partita a sé. Personalmente, "sento" anche la sfida con San Benedetto". Gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa hanno ripreso gli allenamenti da ormai tre settimane, al Montano. E dopodomani riceveranno oltretutto la visita del commissario tecnico della Nazionale, Gonzalo Quesada, il quale alle 19 (proveniente da Viareggio) arriverà in viale Galilei per inaugurare il nuovo campo in erba sintetica riconsegnato al club lo scorso agosto. La visita del tecnico argentino dell’Italrugby precederà di ventiquattr’ore il primo test match stagionale che giocheranno capitan Puglia e compagni: sabato prossimo alle 18:30 infatti, i Cavalieri sosterranno proprio al Montano un incontro con il Livorno ripescato nelle scorse settimane in Serie A1. Gli ultimi due precedenti tra le due compagini risalgono alla Serie A 2023/24 ed in entrambi i casi furono gli uomini di Chiesa a prevalere, conquistando successivamente sia i playoff che il diritto a disputare il "girone di merito". Il 28 settembre invece, il gruppo andrà in Emilia a sfidare il Rugby Parma, insieme all’U18. A chiudere il trittico, una nuova amichevole casalinga contro il Calvisano (già programmata per il 5 ottobre prossimo, alle 15:30). A quel punto sarà ora di prepararsi al debutto nel campionato di Serie A2 2025/26: il primo turno vedrà i "tuttineri" impegnati in trasferta contro Civitavecchia il 19 ottobre, mentre il 26 ottobre riceveranno l’UR Firenze nel derby al Montano. Proprio il rinnovato impianto di Santa Lucia dovrebbe ospitare le gare casalinghe del club.

Giovanni Fiorentino