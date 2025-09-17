Del piano attuativo neppure l’ombra. E i residenti: "Intrusioni di notte"

Una vicenda contorta e impossibile da sbrogliare. Purtroppo i riflettori si riaccendono sulla Fattoria Medicea solo quando ci sono brutte notizie, come il crollo della casa addossata alla torre nel marzo scorso o l’invasione della vegetazione che rende tutto il complesso ancora più fatiscente e degradato. Quando sembra si arrivi vicini a una soluzione concreta, succede qualcos’altro per cui la Fattoria viene messa in secondo piano. Il sospetto è che manchi la volontà di agire. La "telenovela" si era arenata alla promessa di convocare la conferenza dei servizi in modo da mettere a un tavolo tutti gli enti interessati e poter finalmente rilasciare il piano attuativo che dà il via libera all’intervento di recupero. Peccato che queste fossero le intenzioni della passata giunta, crollata a giugno scorso sotto la scure di una pesante inchiesta della Dda che ha coinvolto l’ex sindaca Ilaria Bugetti. E adesso? I vari commissari sono al corrente di quello che accade all’interno del parco delle Cascine di Tavola dove sorge (fra poco si dovrà scrivere ’sorgeva’) un gioiello rinascimentale, vanto del territorio?

Il proprietario, Marco Ciottoli, interpellato in passato, si è sempre stretto nelle spalle sostenendo che i progetti ci sono e che senza il piano attuativo non si può procedere. Il progetto è stato presentato nel settembre 2023 in Comune e rispedito al mittente per una serie di correzioni. Prima di otto mesi non è tornato indietro e, come sempre, tutto si è perso nei rivoli della burocrazia.

La Soprintendenza, deputata a sorvegliare che il bene venga conservato, ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Il tempo, però, stringe e la stagione delle piogge sta per cominciare con il rischio che il complesso prosegua nel suo processo di lento sgretolamento, dovuto anche alla presenza del fossato che circonda la Fattoria (unico nel suo genere) e che si alza e si abbassa andando a incidere sulle fondamenta delle case non adeguate a stare nell’acqua.

Un rimpallo da cui sembra difficile uscire. Gli unici rimasti a preoccuparsi della fine della Fattoria Medicea, in piedi da cinque secoli, sono i residenti delle case intorno all’edificio. "Ci piange il cuore vederla in questo stato – ha detto una residente che va tutti i giorni a passeggiare nel parco delle Cascine –, non abbiamo più saputo nulla e nessuno si è visto a verificare quello che sta accadendo qua". Ma oltre al dispiacere di vedere un bene storico e artistico deperire nell’indifferenza totale, si aggiunge ora la preoccupazione per le brutte frequentazioni che circolano, soprattutto di notte, nello stabile dimenticato.

"Le porte del complesso sono aperte e la notte si vedono persone che circolano qui intorno – aggiunge la residente – Abbiamo tutti le telecamere e gli allarmi ma siamo preoccupati. In una immagine ripresa di notte si vede perfino una persona mascherata. Chiaramente la cosa non ci fa piacere. Ci vuole un attimo perché l’immobile si trasformi in un ricettacolo di drogati, spacciatori e sbandati. Gli accessi al parco la notte vengono chiusi ma restano alcuni passaggi liberi, come quello dal ponte pedonale a Poggio a Caiano o da parco stesso. Sinceramente la situazione comincia a piacerci poco".

Laura Natoli